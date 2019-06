Tak Sangka! Ternyata Lagu-lagu K-Pop Ini Butuh Bertahun-Tahun untuk Dirilis Secara Resmi

K-pop kepanjangannya Korean Pop ("Musik Pop Korea"), adalah jenis musik populer yang berasal dari Korea Selatan .

Banyak artis dan kelompok musik pop Korea sudah menembus batas dalam negeri dan populer di mancanegara. Kegandrungan akan musik K-Pop merupakan bagian yang tak terpisahkan daripada Demam Korea (Korean Wave) di berbagai negara.

Sementara jumlah lagu yang tak terhitung jumlahnya diproduksi setiap hari, itu bukan proses yang mudah untuk lagu dirilis secara resmi.

Agar sebuah lagu dapat dirilis dan memiliki peluang untuk berhasil, ia harus menemukan pemilik yang tepat dan waktu yang tepat.

Beberapa lagu cukup beruntung untuk melalui proses semalam, tetapi beberapa lagu harus benar-benar menunggu satu dekade.

Dengan itu, berikut adalah sembilan lagu K-pop yang memakan waktu setidaknya dua tahun sejak ditulis untuk dirilis secara resmi.

Berikut deretan lagu K-Pop yang membutuhkan waktu lama untuk dirilis dilansir dari Soompi:

1. “Produce 101” Season 2 – “It’s Me (Pick Me)”

Ryan Jhun adalah produser di balik lagu tema "Produce 101" yang terkenal ini "It's Me (Pick Me)."