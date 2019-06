BTS Kembali Raih Kemenangan di Music Core, #BoyWithLuv19thWin Trending Topik Twitter

Acara Music Core yang ditayangkan MBC dalam episode Sabtu 15 Juni 2019 baru saja digelar.

Menampilkan beberapa artis terbaru dan paling populer yang tampil live di atas panggung, dalam episode kali ini, Davichi dengan "Unspoken Words" dipaksa menyerah dengan penampilan BTS "Boy With Luv" dan Lee Hi "No One."

Davichi berada di tempat ketiga dengan 4.957 poin sementara Lee Hi berada di tempat kedua dengan 5.819 poin .

BTS membawa pulang kemenangan dengan 6.902 poin, menjadikan ini kemenangan ke -19 mereka untuk “Boy With Luv” dan kemenangan kedelapan berturut-turut mereka di “Music Core”.

Music Core (Bahasa Korea: 쇼! 음악 중심; Hanja: 音樂 中心; RR: Syo! Eumak Jungsim) adalah program televisi musik Korea Selatan yang disiarkan oleh MBC.

Siaran tersebut mengudara langsung setiap hari Sabtu.

Acara ini menampilkan beberapa artis terbaru dan paling populer yang tampil live di atas panggung.

Ini disiarkan dari MBC Dream Center di Goyang, Gyeonggi-do.

Selamat kepada BTS atas pencapaian luar biasa ini.

Tak hanya itu, dalam kesempatan ini juga menampilkan pertunjukan oleh Yunho, Jeon Somi, TVXQ, NCT 127, Lee Hi, CLC, Weki Meki, WJSN, 6band, ATEEZ, Woody, Rothy, fromis_9, ONEUS, IZ, OnlyOneOf, NOIR, BIBI, dan SAAY.