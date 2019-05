Nama-nama Juri Pada Perlombaan Bujang dan Dara Gawai Dayak ke 34 tahun 2019

PONTIANAK - Pada lomba Bujang dan Dara Gawai Dayak ke 34 yang diadakan di Rumah Radangk Pontianak, Sabtu (25/05/2019) pukul 19:30 hingga selesai, terdapat enam orang Juri yang berwenang menentukan Bujang dan Dara Gawai Dayak selanjutnya.

Keenam Juri tersebut antara lain, Sebagai Koordinator Juri, sekaligus Juri Bidang Public Speaking dan Bahasa Inggris, Brigitta Romanda Kaliska, SE, MM. Juri Bidang Kebudayaan, Dr. Aloysius Mering.

Juri Bidang Pariwisata, Drs. Simplisius. Juri Bidang Psikologi, Timitius, ST, CFs, CHRM. Juri Bidang Tata Busana dan Make Up, Uke Toegimin. Dan Juri Bidang Bakat dan Koreographer, Navoleon Endang.

Pada perlombaan ini juga tidak hanya ditentukan Bujang dan Dara Gawai Dayak, tetapi ada beberapa kategori penilaian lainnya, diantaranya:

1. Dara Gawai 2019

2. Bujang Gawai 2019

3. Runner Up 1 Dara Gawai

4. Runner Up 1 Bujang Gawai

5. Runner Up 2 Dara Gawai

6. Runner Up 2 Bunjang Gawai

7. Dara Gawai Kategori Persahabatan

8. Bujang Gawai Kategori Persahabatan

9. Dara Gawai Kategori Favorite

10. Bujang Gawai Kategori Favorite

11. Dara Gawai Kategori Berbakat

12. Bujang Gawai Kategori Berbakat

13. Dara Gawai Kategori Photo Genic

14. Bujang Gawai Kategori Photo Genic

15. Dara Gawai Kategori Intelegensia

16. Bujang Gawai Kategori Intelegensia

17. Bujang Dara Gawai Kategori Busana terbaik