Siapakah 2 Aktor Indonesia yang Menjadi Musuh Keanu Reeves di John Wick 3

PONTIANAK - Ini dia sebuah film musim panas yang paling ditunggu, John Wick: Chapter 3 –Parabellum. Sejak film pertamanya muncul, karakter John Wick yang diperankan oleh Keanu Reeves langsung mencuri perhatian. Bukan hanya karena laga bela dirinya yang mencengangkan, tapi karena ia melakukan semua itu demi membalaskan dendam kematian anjing kesayanganny dan sambil memakai jas yang keren!

Sukses yang dibawa oleh film sebelumnya, John Wick: Chapter 2 menelurkan sekuel baru, yaitu Parabellum. Kali ini, film yang digarap oleh sutradara Chad Stahelski tersebut akan membawa 4 keunikan yang jarang terlihat di film-film action lain. Keunikan inilah yang memisahkan John Wick dari assassin lain di sinema. Jadi tidak ada alasan bagimu untuk menunda menonton film ini. Catat 4 keunikan ini dan yakinlah bahwa kita akan terhibur di bioskop!

1. Dunia assassin yang ditampilkan punya mitos sendiri

Cerita John Wick: Chapter 3 - Parabellum berlanjut langsung setelah ending film kedua, John Wick: Chapter 2, dimana John Wick (Keanu Reeves) sedang dalam pelarian. Ia akan jadiexcommunicado karena melanggar salah satu aturan terpenting di dunia assassin, yaitu membunuh seseorang di tempat netral, Hotel Continental. Jadi, sekarang ia harus menyelamatkan diri sendiri dari buruan para pembunuh lainnya. Tapi selama kita mengikuti pelarian John, Parabellum juga akan menyelam semakin dalam ke dunia para assassin itu. Janji sutradaranya, “Di film ini mitologi dunia hyper real yang dipenuhi oleh hotel rahasia, underworld tersembunyi, pria dan wanita dengan keterampilan gila-gilaan akan semakin terkuak.”

Yang juga disorot adalah organisasi The High Table, yang tidak hanya menjual target di seluruh dunia, tapi juga memiliki sistem keadilannya sendiri. Bagaikan versi modern dari Meja Bundar-nya Raja Arthur, para pembunuh profesional di kerajaan kriminalitas ini dijaga oleh kode etik tertentu yang diawasi oleh sekelompok pengawas elit yang kemudian memberikan hukuman jika ada pelanggaran. Termasuk di dalam pelebaran universe ini adalah ekspansi dari Hotel Continental, setting ikonis yang sudah ada sejak film pertama. Aslinya, kita hanya mengenal satu Hotel Continental Hotel di New York, tapi sekarang kita akan diperkenalkan pada hotel-hotel lainnya yang bekerja seperti Hotel Continental di berbagai belahan dunia. Dari sebuah tempat yang terdiri dari hanya sebuah lobby dan sebuah kamar di film pertama, kinerja hotel ini akan semakin terkuak di Parabellum.

2. Pemain baru bertabur bintang, termasuk dari Indonesia

Karena kali ini John Wick akan mengajak kita melanglang buana sampai ke Maroko, bisa dipastikan kita akan bertemu karakter-karakter baru. Jajaran pemeran baru yang bergabung dengan Parabellum sungguh luar biasa. Kita akan bertemu dengan beberapa sosok dari masa lalu John, salah satunya figur penting di High Table yang bernama The Director. Diperankan oleh Anjelica Huston, karakter ini punya sekolah yang mendidik assassin seperti John Wick. Lalu ada SaïdTaghmaoui sebagai The Elder, salah satu anggota High Table yang jarang muncul tapi punya peranan penting sebagai pemandu spiritual bagi para assassin.

Dan untuk menghakimi John Wick dari pelanggaran yang ia lakukan di film kedua, datanglah sosok The Adjudicator yang diperankan Asia Kate Dillon. Ia adalah seorang penegak hukum di dunia bawah tanah yang efisien dan tanpa ampun. Parabellum bahkan meng-casting aktor TV Jerome Flynn (Ser Bronn di Game of Thrones), aktor komedi Jason Mantzoukas (The League, The Dictator), atlet NBA Boba Marjanovic dan ballerina Unity Phelan untuk muncul di film ini.

Tapi yang paling ditunggu adalah kemunculan bintang action Mark Dacascos sebagai Zero, salah satu assassin paling keji. Karakternya disebut sebagai ninja dan ia punya sekelompok pengikut, para shinobi yang di antaranya punya wajah familiar. Mereka tidak lain dan tidak bukan adalah aktor bela diri asal Indonesia, yaitu Yayan Ruhian dan Cecep Arif Rahman. Keanu Reeves mengenal kerja mereka dari film-filmThe Raid, sehingga ia ingin merekrut mereka untuk beraksi di film ini. Jika kalian pernah melihat salah satu klip Parabellum yang telah dirilis, maka kalian akan pernah mendengar keduanya berdialog dalam bahasa Indonesia di sela-sela pertarungan bersama John Wick.