Danlantamal XII Pontianak Tinjau Tes Prajurit TNI AL

PONTIANAK - Sebanyak 38 Calon Taruna dan Bintara Pria/Wanita PK TNI AL TA 2019 melaksanakan Tes Samapta, pada Kamis (16/5/2019).

Tes yang dilaksanakan pukul 08.00 s.d 12.30 WIB meliputi tes batrai “A” yang terdiri dari lari selama 12 menit sejauh 2400 M, tes batrai “B” terdiri dari pull up, sit up, push up dan shuttle run bertempat di lapangan SMAN 8 Jl. Ampera Kota Pontianak dilanjutkan dengan melaksanakan Batrai “C” yaitu renang bertempat di kolam renang Ampera Jl. Ujung Pandang II Pontianak.



Sebelum pelaksanaan Tes Samapta seluruh Calon Taruna dan Bintara Pria/Wanita PK TNI AL TA 2019 melaksanakan pemeriksaan tekanan darah (tensi) oleh tim kesehatan dari Lantamal XII Pontianak yang bertujuan untuk mengetahui apakah calon tersebut bisa atau tidak mengikuti Tes Samapta yang merupakan syarat mutlak untuk mengikuti tes selanjutnya.

Apabila dari hasil pemeriksaan tensi didapati calon memiliki tekanan darah tinggi, maka calon tidak diperbolehkan mengikuti Tes Samapta. Selanjutnya setelah pemeriksaan tensi oleh tim kesehatan dari Lantamal XII Pontianak dilanjutkan dengan senam peregangan atau pemanasan yang dipimpin oleh anggota binjas kepada seluruh Calon Taruna dan Bintara Pria/Wanita PK TNI AL TA 2019.

Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut XII (Danlantamal XII) Pontianak Laksma TNI Greg. Agung W.D., M.Tr (Han) meninjau secara langsung pelaksanaan Tes Samapta bagi Calon Taruna dan Bintara Pria/Wanita PK TNI AL TA 2019 didampingi oleh Asisten Personel (Aspers) Danlantamal XII.



Tes Samapta Batrai “A” yang meliputi lari selama 12 menit, dan Batrai “B” yang meliputi pull up, sit up, push up dan shuttle run bertujuan untuk memperoleh prajurit yang siap dididik, mampu melaksanakan latihan berat yang menguras tenaga dan mental sampai melampaui batas kemampuan fisik manusia. Sehingga saat benar-benar terjun di medan sesungguhnya telah mempunyai fisik yang memadai.



Sedangkan untuk Tes Samapta Batrai “C” yang meliputi renang bagi Calon Taruna dan Bintara Pria/Wanita PK TNI AL TA 2019 dititik beratkan pada sikap mental bagaimana mengatasi kondisi atau kesulitan dalam air apalagi ketakutan akan air, dan untuk mengetahui dan menguji kemampuan serta ketangkasan renang bagi calon prajurit, serta sebagai bahan evaluasi kemampuan bagi setiap individu calon siswa prajurit dengan segala tehnik dan gaya dalam air. Sebelum melaksanakan renang, terlebih dahulu dilaksanakan peregangan atau pemanasan yang dipimpin oleh anggota binjas.



Keseluruhan Tes Samapta yang dilaksanakan bertujuan untuk mengetahui secara umum tingkat kemampuan fisik calon siswa tersebut, yang selanjutnya akan digunakan sebagai bahan laporan ke tingkat pusat. Setelah pelaksanaan Tes Samapta selesai, Pukul 14.00 s,d 17.30 wib dilanjutkan dengan Tes Postur Oleh Tim Binjas Lantamal XII Pontianak.