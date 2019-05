Selama Ramadan, Mercure Pontianak Sajikan 200 Menu “Kajian Warisan”

PONTIANAK – Pada Ramadan kali ini, Mercure Pontianak City Center menyajikan menu-menu berbuka puasa untuk masyarakat Kalimantan Barat, khususnya Pontianak dengan tema “Kajian Warisan”.

Tema “Kajian Warisan” dipilih untuk mengkampanyekan kuliner gastronomi Indonesia yang mengangkat cita rasa khas Nusantara.

"Dimana banyak lembaga-lembaga culinary sangat giat untuk memperkenalkan masakan-masakan nusantara ke Internasional, disitulah saya pribadi sebagai Chef Mercure City Center Pontianak untuk lebih memperkenalkan kepada masyarakat Pontianak atau Kalbar masakan nusantara ini,” ujar chef Mercure City Center Samungun, Rabu (8/5/2019).

Makanan yang disajikan yaitu seperti masakan dari Kalbar, Banjar, Sumatera Barat, Bugis, Pasundan, Jawa tengah, Jawa Timur, hingga Minahasa.

"Jadi itu masakan-masakan nenek moyang kita yang diangkat secara modern atau mengikuti zaman. Bikin para tamu dapat bernostalgia dengan masakan yang disajikan. Menu zaman dulu yang sudah lama tenggelam, saya munculkan kembali biar generasi sekarang sekarang mengetahuinya. Seperti Sup Menggala bahwa itu sup ubi kayu,” jelasnya.

Ada sekira 200 menu yang disajikan di Hotel Mercure City Center Pontianak, untuk memanjakan lidah para tamunya.

Wah banyak sekali bukan? Setiap harinya Hotel Mercure akan merotasi menu.

Mengenai rasa dan kualitas tak perlu didiragukan lagi. Hotel Mercure menjamin para tamu yang menikmatinya sajiannya, pasti akan merasa puas.

Harga menu dibanderol Rp 130 ribu per orang (All you can it).

“Mercure Pontianak juga memberiakan promo-promo special. Minggu pertama bayar untuk 5 orang akan mendapatkan gratis 1. Diskon 10 persen untuk yang datang di bawah 5 orang. Ini untuk minggu pertama dan minggu ke empat ya,” pungkasnya. (*)

Penulis : Mia Monica