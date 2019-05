Wabup Sekadau Aloysius Harap Kampung KB Mendukung Terwujudnya Desa Mandiri

SEKADAU - Wakil Bupati Sekadau, Aloysius mengapresiasi pelaksanaan pertemuan PPKBD dan Sub PPKBD tingkat Kabupaten Sekadau tahun 2019 dan pertemuan distric working group (DWG) Kabupaten Sekadau tahun 2019, yang digelar di Ruang Serbaguna Lantai II Kantor Bupati Sekadau, Kamis (2/5).

Dimana pada kegiatan tersebut dibahas juga terkait pelaksanaan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana.

"Jadi ini juga menekankan kewenangan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) tidak hanya sebatas pada masalah pembangunan Keluarga Berencana dan Keluarga sejahtera saja, tapi juga menyangkut masalah pengendalian penduduk," ujar Aloysius.

Ia juga menjelaskan ada empat sub urusan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang harus dilaksanakan oleh masing-masing tingkatan pemerintah. Diantaranya menurut dia sub urusan pengendalian penduduk, sub urusan keluarga berencana, sub urusan keluarga sejahtera dan sub urusan sertifikasi dan standarisasi.

"Oleh karena itu pelaksanaan Program KKBPK (Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga) ditiap tingkatan pemerintahan tetap harus mengacu pada perkembangan lingkungan strategis dan arah kebijakan pembangunan pemerintahan," katanya.

Menurutnya pula, program KKBPK jika dilaksanakan melalui koordinasi, keterpaduan, komitmen dan dukungan baik oleh pemerintah, pemda maupun seluruh mitra kerja dan para pemangku kepentingan. Maka dapat mempercepat peningkatan kualitas manusia Indonesia, khususnya di Kalbar dan tentunya di Kabupaten Sekadau.

"Saya berharap kegiatan ini lebih meningkatkan pemahaman dan menyatukan persepsi dalam menerapkan berbagai kebijakan dan strategi program KKBPK di seluruh wilayah," lanjutnya.

Kabupaten Sekadau saat ini menurut wakil Bupati telah memiliki 18 kampung KB, dimana, empat diantaranya ditetapkan sebagai sasaran desa mandiri. Untuk itu, ia berharap, penggarapan program KKBPK di Kampung KB dapat membantu percepatan pencapaian indikator desa mandiri.

"Sebagai bentuk inovasi program KKBPK merupakan salah satu upaya untuk mendekatkan pelayanan Program KKBPK kepada masyarakat dalam mengaktualisasikan delapan fungsi Keluarga dan membangun karakter manusia melalui pewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera. Sehingga, kampung KB dapat berkontribusi dan bersinergi dalam mendukung terwujudnya desa mandiri," pungkasnya.