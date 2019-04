Sambut Bulan Ramadan HARRIS Hotel Pontianak Tawarkan Paket Berbuka Puasa

PONTIANAK - Untuk menyambut bulan suci Ramadan, HARRIS Hotel Pontianak menawarkan paket berbuka puasa untuk berbagi kebahagiaan di bulan yang suci ini, Selasa (23/4/2019).

Karena bulan ramadan identik dengan yang namanya buka puasa bersama (bukber). Selain sebagai ajang silaturahmi, moment bukber harus dinikmati dengan beragam hidangan yang lezat.

Nah, ramadan tahun ini HARRIS Hotel Pontianak mengusung tema Warung Ramadan (Warama), All You Can It.

“Dari konsep ini kami ingin memberikan suasana ramadan yang lebih dekat, sehingga para tamu lebih merasa nyaman. Yang mana orang biasanya identik dengan jajanan di warung-warung, sekarang dihotel ini juga bisa dengan konsep warung tersebut,” ujar Marketing and Branding Manager Hotel Harris, Harry Sugianto.

Harga paket yang ditawarkan di Hotel ini mulai Rp 108 ribu per orang, untuk di Harris Cafe. Sedangkan di Cielo Sky Lounge Rp 128 ribu per orangnya.

Perbedaan keduanya adalah kalau di Cielo Sky Lounge akan ada live cooking dan live musik yang dapat disaksikan langsung oleh para tamu.

“Banyak sekali menu yang bisa dinikmati disini, dari berbagai macam takjil, menu Tradisional, BBQ sampai menu arabian seperti ada gulai kambing yang dipadukan dengan nasi rempah. Setiap harinya disini akan ada rotasi menu agar tamu tidak bosan,” jelas chef Hotel Harris Pontianak, Adi.

Dan ada kabar bahagia untuk tamu yang bukber bersama keluarga atau kerabatnya karena ada promo pemesanan 10 free 1. Tamu yang menginap di hotel juga mendapatkan free takjil.

Chef Adi mengatakan sudah ada beberapa company yang booking untuk berbuka bersama di Hotel Harris Pontianak.

Ia berharap agar dirinya dapat selalu memberikan kepuasan para tamu, sehingga tamu tidak bosan dan akan kembali lagi dengan menikmati menu yang berbeda. (mia)