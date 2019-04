Lisa Blakcpink Unggah Foto Bersama Penyanyi Indonesia di Instagramnya, Siapakah Dia?

BLACKPINK adalah sebuah grup penyanyi perempuan Korea Selatan yang dibentuk oleh YG Entertainment, terdiri dari para anggota seperti Jisoo, Jennie, Lisa, dan Rosé.

Grup ini debut pada tanggal 8 Agustus 2016, dengan single mereka berjudul Square One, yang menghasilkan "Whistle," lagu nomor satu pertama mereka di Korea Selatan.

Single ini juga menghasilkan "Boombayah", single nomor satu pertama mereka di tangga lagu Billboard World Digital Songs, yang mendapat rekor sebagai video musik debut yang paling banyak ditonton oleh artis Korea.

Dengan sukses komersial mereka di lima bulan pertama, mereka memperoleh New Artist of the Year di 31st Golden Disc Awards dan 26th Seoul Music Awards.

Sempat beberapa kali mengadakan konser di Indonesia, kali ini Lisa mengunggah kebersamaanya dengan penyanyi asal Indonesia.

Diketahui Lisa mengunggah postingan tersebut setelah selesai mengadakan konser di Los Angeles beberapa waktu lalu.

Ternyata sosok yang diunggahnya tersebut adalah penyanyi kelahiran Jakarta, yaitu Niki Zefanya.

Hal itu sontak membuat netizen di Indonesia menjadi iri kepada Niki.

Setelah ditelusuri, ternyata kedekatan Niki dengan Lisa BLACKPINK sudah terjalin cukup lama.