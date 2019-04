Deretan Momen saat Jennie Dan Lisa BLACKPINK Saling Menggoda di Konser Los Angeles

BLACKPINK merupakan salah satu girlband asal Korea Selatan kedua setelah 2NE1 yang sudah debut sejak tahun 2009 lalu.

Girl Group yang terdiri dari membernya, yaitu Jennie, Rosé, Jisoo, dan Lisa baru-baru ini membuat penampilan mereka yang lama ditunggu-tunggu di The Forum di Los Angeles, California.

Konser ini menandai perhentian mereka di Amerika Utara pertama sebagai bagian dari tur dunia "In Your Area" mereka.

Salah satu momen yang paling banyak dibicarakan adalah interaksi akrab antara kedua rapper di BLACKPINK seperti dilansir dari Koreaboo berikut ini.

Jennie terlihat mengatakan "Aku mencintaimu" kepada Lisa sebagai godaan selama menyanyikan lagu "See U Later".

Kemudian, sementara Lisa berada di tengah-tengah memberikan rapnya di "As If It Your Last", Jennie dengan ramah menabrak Lisa.

Jika itu tidak cukup, ketika giliran Jennie untuk bernyanyi, Jennie melingkarkan lengannya di sekitar Lisa sementara Lisa meniup ciuman Jennie.

BLINK tidak bisa mendapatkan cukup banyak dari Jennie dan Lisa.

Kemudian selama membawakan lagu 'Stay' secara emosional, Jennie dan Lisa terlihat duduk di samping, selama rap Lisa.