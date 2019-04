Seru! Hypermart Sediakan Harga Khusus di Bulan April

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Hypermart Ayani Megamall sudah tidak diragukan lagi dalam hal menyediakan buah-buahan berkualitas.



Demi memanjakan konsumennya, serta menjelang ulang tahun Hypermart yang ke -15, beragam harga sudah diberikan kepada masyarakat yang beribu semua produk kebutuhan, seperti sayur, daging, buah dan lain-lain.



Division Manager Fresh Hypermart, John Endri, mengatakan menjelang HUT yang ke-15 Hypermart memberikan harga yang sangat spesial serta kelengkapan produk hemat menjelang masuknya bulan Ramadan.

Baca: Khusus Sabtu-Minggu, Hypermart Beri Promo Terbaik Donut Mini Lava

Baca: Hypermart Ayani Megamal Berikan Penawaran Terbaik dengan Kualitas Buah Lokal Unggulan

"Semua produk sudah kita siapkan demi kebutuhan menjelang Lebaran, seperti sayur, daging, buah-buah perlengkapan masak, kebutuhan rumah, dan banyak lagi lainnya," katanya kepada Tribun Pontianak.



Menjelang Ramadan, buah-buahan seperti kurma juga sudah disiapkan Hypermart.

Tidak kalah saing, sirup, dan daging yang paling diincar juga sudah mereka siapkan untuk kebutuhan para konsumennya.



Untuk harga daging, kamu tidak perlu khawatir.

Hypermart menyediakan promo katalog dari Rp 6.590/100 gr menjadi Rp 5.890/100gr.

Sirup Marjan Rp 8.890 per botol dan buah anggur dengan spesial price Rp 6.390 per 100 gram dari harga Rp 6.790 per 100 gram.



Yuk, jangan sampai kehabisan promo katalog di Hypermart Ayani Megamall Kota Pontianak. (*)