Pengakuan Sohee Wonder Girls Maknae Girl Group K-Pop Mana yang Menarik Perhatiannya

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Sohee berbicara tentang garis golden maknae emas dari kelompok gadis JYP Entertainment.

Dari pengakuan Sohee Wonder Girls , JYPE melihat beberapa anggota maknae paling cerdas dari grup K-Pop, seperti Suzy dari MissA, Tzuyu dari TWICE, dan Yuna dari ITZY.

Maknae sendiri artinya adalah anggota termuda.

Setiap anggota maknae memiliki lebih dari sekadar bakat untuk ditawarkan kepada grup.

Para wanita ini juga datang dengan penampilan luar biasa yang membantu membangun basis penggemar besar.

Menjadi OG dari "garis maknae visual emas", Sohee dipuji karena kecantikannya yang tidak berubah.

Dia memiliki wajah yang sama sejak dia masih muda!

Pada acara JTBC yang tayang 1 April dengan tema 'Please Take Care of My Refrigerator, Sohee ditanya maknae mana yang telah menarik perhatiannya.

Dia menjawab, "Tzuyu. Dia sangat cantik."