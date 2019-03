10 Lagu K-pop dengan Lirik Bahasa Inggris Berantakan dan Dirasa Tak Penting! EXO, SHINee hingga TVXQ. 

Berikut ini 10 lagu yang mencantumkan lirik berbahasa Inggris yang dianggap tak perlu.

10. "If you wanna pretty, every wanna pretty"

Lirik unik lagu Pretty Girl yang dibawakan Kara.

Lirik lagu ini pasti membingungkan beberapa penggemar, entah apa yang mereka maksudkan!!

9. "Ring, ding, dong"

Sebagian lirik lagu "Ring Ding Dong" yang dinyanyikan Shinee tentu bakal membingungkan bagi orang yang paham bahasa Inggris.