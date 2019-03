DAFTAR Lengkap Pemenang Korean Hiphop Awards 2019, The Quiett Raih Penghargaan Artist of the Year

DAFTAR Lengkap Pemenang Korean Hiphop Awards 2019, The Quiett Raih Artist of the Year.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - DAFTAR Lengkap Pemenang Korean Hiphop Awards 2019, The Quiett Raih Artist of the Year.

Situs berita hiphop terkemuka Korea Selatan, Hiphople & Hiphopplaya, merilis penghargaan untuk para artis Hiphop/R&B Korea.

Penghitungan suaranya adalah 50% oleh anggota komite (kritikus Jurnalis & Musik) & 50% oleh suara penggemar (termasuk penggemar internasional).

Dilansir dari inikpop, berikut daftar pemenang dan nominasi lengkap untuk Korean Hiphop Awards 2019!

1. Artist of the Year: The Quiett





Nominasi lainnya untuk Artist of the Year:

Jay Park

Swings

Paloalto

Giriboy

Kid Milli

2. Rookie Artist of the Year: Kim Haon

Nominasi lainnya untuk Rookie Artist of the Year:

Coogie

Uneducated Kid

Jclef

Zene The Zilla

George

3. Hiphop Album of the Year: XXX “Language”