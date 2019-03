Komunitas Tamiya, Digemari Anak-anak Hingga Lansia

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Tamiya, merupakan mobil mainan berdinamo yang ternyata masih memiliki penggemar setia hingga sekarang.

Sirkuit yang didesain melengkung dan melingkar sengaja ditawarkan untuk memberi tantangan kepada penggila mobil mini ini. Mobil tamiya yang mampu melintasi rintangan dengan mulus dan finish yang terdepan tentu membuat bangga pemiliknya.

Bagi pencinta tamiya di Pontianak, mainan ini bisa didapat Toko tamiya shop, Jalan Siam. Untuk harga tamiya yang standart mulai Rp 165 ribu hingga Rp 200 ribu. Adapun untuk harga di atas Rp 200 ribu dinamakan rare yaitu special edition, yang memiliki kekuatan berbeda dari biasa. Dan tamiya ini memiliki dua tipe yaitu tamiya ready to rest dan not ready to rest.

Baca: Bupati Mempawah Harap Hasil Panen Padi Bisa Swasembada

Baca: Bupati Citra: Sebagian Besar Warga Kepulauan Buang Hajat ke Laut

Baca: Daun Kratom Jadi Matapencaharian Primadona Bagi Masyarakat

“Sekarang toko tamiya yang masih berdiri ada di jalan Siam, toko Ahiy. Kalau kami dari komunitas rata-rata membeli online , tapi ada juga pemain yang sambil berjualan, seperti sambil menyelam minum air gitu, dari hobi bisa menghasilkan,” ujar Panitia dan Event Orginizer Tamiya, Vicky Julianto (24). Minggu (24/03/2019)

Kejuaraan club hingga kejuaraan daerah pun sering digelar. Komunitas pecinta Tamiya Pontianak terdiri dari berbagai kalangan, mulai dari kalangan bawah sampai kalangan atas. Dari anak-anak hingga orang dewasa, namun rata-rata usia dewasa bahkan ada lansia yang hampir umur 60 tahun.

“Yang kalangan bawah biasanya jadi mekanik, membatu membetuklan tamiya. kalau yang kalangan atas disini banyak bos bos juga,” pungkasnya.