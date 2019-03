Gandeng Alan Walker, Lagu On My Way Kini Bisa Diputar Sebagai Latar Musik di PUBGM Season 6

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Tencent menggandeng Alan Walker dalam merayakan ulangtahun pertama game battle royal populernya, Player Unknown’s Battlegrounds alias PUBG dalam versi mobile-nya.

Dalam kolaborasi ini, Tancent memasukkan lagu bertajuk 'On My Way' karya Disc Jockey (DJ) internasional kenamaan itu sebagai Original Soundtrack (Ost) dalam game tersebut.

Lagu yang diproduksi Alan Walker yang berkoborasi dengan Sabrina Carpenter dan Penyanyi Puerto Rico, Farruko itu, dirilis sebagai lagu single pada 21 Februari 2019 lalu melalui MER dan Sony Music.

Lagu ini bisa diputar sebagai lagu latar dalam ruang lobby (lobby room) PUBGM, menemani para pemain sebelum laga dimulai.

Hentakan musiknya yang khas dan mengalun itu, sesekali akan terdengar pula potongan kalimat dalam quick chat seperti "go the the safe zone,' dan lain sebagainya.

Adanya lagu dan ost baru di lobby room permainan PUBGM ini tentunya bisa menjadi kabar menggembirakan bagi penikmat game bergenre battle royal itu.

Sebab, akan ada suasana baru yang bisa lebih asik, sekaligus membunuh kebosanan selama berada di lobby.

Terutama bagi para penggemar musik-musik gubahan Alan Walker, yang kebetulan juga menyukai PUBGM.