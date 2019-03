Momen Titi Dj Mewek dan Vidi Aldiano Patah Hati di Semifinal The Voice Indonesia 2019

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Pengumuman kontestas yang berhasil maju dalam babak Grand Final pada penghujung perhelatan The Voice Indonesia menjadi momen yang cukup epik sekaligus mengharukan.

Bagaimana tidak, coach Titi Dj sampah mewek saat hendak memilih dan mengumumkan siapa kontestan dari tim-nya yang berhak melaju ke babak Grand Final.

Setali tiga uang, coach Vidi Aldiano pun agaknya merasakan hal sama, di mana sampai-sampai dirinya mengaku 'patah hati' saat harus memilih kontestan dari timnya yang akan diutus di babak pamungkas itu.

"Oh my God, hati saya hancur banget," ujar coach Titi Dj, dalam babak semifinal The Voice Indonesia, Kamis (21/03/2019) malam.

Matanya tampak berkaca-kaca dengan air mata yang tampak mulai mengawan di pelupuk matanya.

Ia mengungkapkan, semua 'anak asuhnya' menururtnya punya kualitas yang sangat baik.

Bahkan, ia mengaku beruntung lahir dan membina karir lebih dulu ketimbang anak asuhnya.

Sebab, katanya, jika ia lahir dan harus bersaing dengan para anak asuhnya itu di momentum waktu yang sama, Titi Dj yang tak lain satu dari tiga diva di Indonesia itu mengaku memperkirakan dirinya akan kalah saing soal kualitas suara dan penampilan dalam membawakan lagu.

Menilai semua anak didiknya punya kualitas yang sangat bagus itulah yang menjadi dilema berat baginya menentukan siapa yang akan dipilih maju ke Grand Final, dan siapa-siapa yang harus 'disingkirkan'.