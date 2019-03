Bukan Sekuel, Produser Sebut Film Suicide Squad Reboot Total dan Tetap Disutradarai James Gunn

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - James Gunn akan menyutradarai sebuah film remake dari Suicide Squad.

Film ini akan ia kerjakan bersama Peter Safran, yang juga memproduseri film superhero SHAZAM!

Film Suicide Squad dipastikannya bukanlah sebuah sekuel.

Dalam konferensi pers film Shazam!, produser Peter Safran mengkonfirmasi kepada JoBlo bahwa film tersebut akan hadir sebagai reboot.

Reboot adalah pembuatan ulang sebuah film, namun dengan cerita yang sama sekali berbeda.

"Pertama-tama, kami tidak menyebutnya Suicide Squad 2 karena film itu adalah sebuah reboot total," kata Safran.

"Jadi namanya The Suicide Squad dan saya pikir orang-orang akan sangat bersemangat tentang itu. Film ini adalah segalanya yang kalian harapkan dari naskah yang ditulis James Gunn dan saya pikir itu sangat menjanjikan," ujarnya lagi.

Safran juga memastikan bahwa kembalinya Gunn ke waralaba film Guardians of the Galaxy dari Marvel tak akan mengganggu produksi The Suicide Squad.

"Tidak, itu sudah ditangani dengan baik dan semua orang tahu bahwa Suicide Squad saat ini adalah prioritas dan Gunn akan menyelesaikan film tersebut, lalu orang-orang juga tahu bahwa filmnya selanjutnya adalah Guardians," ujar Safran.