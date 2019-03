Putri Titian dan Junior Liem Sambut Kelahiran Anak Kedua, Wajah Bayi Mereka Jadi Sorotan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Duka yang silih berganti menjadi suka, tangis kehilangan kini menjadi kebahagiaan bagi artis cantik Putri Titian.

Kini Putri Titian dan keluarga tampaknya tengah diselimuti kebahagiaan.

Pasalnya hari yang dinanti-nantikan, kelahiran buah hati kedua akhirnya tiba juga.

Jumat (15 Maret 2019), Putri Titian melahirkan bayi berjenis kelamin laki-laki.

Buah haiti ia dan aktor Junior Liem ini diketahui memiliki berat 3.325 kg dan tinggi 49 cm.

Padahal belum lama ini menjelang persalinan anak keduanya, Putri Titian harus merelakan kehilangan sang ayah untuk selama-lamanya.

Senin (11/3/2019) kemarin, Razak Bahar ayah Putri Titian meninggal dunia.

Kabar bahagia itu lantas diunggahnya di akun instagram pribadinya @putrititian.

"Here comes the sun..

.

Mykah Iago Liem

Born March 15th,2019

At 08.03 am

3,325kg, 49cm

.

Photo by @childbirthphotography @dierabachir

#DB_Team,"tulisnya