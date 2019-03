Jadwal Liga Inggris Pekan 25: Man City vs Arsenal, Spurs Vs Newcastle United, West Ham Vs Liverpool

JADWAL LIGA INGGRIS: Bentrok dengan Piala FA, Hanya Lima Laga Digelar pada Pekan-31

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Liga Inggris telah memasuki pekan ke-31. Sejumlah pertandingan akan diselenggarakan pada Sabtu (16/03/2019) dan Minggu (17/03/2019).

Namun, tidak semua pertandingan digelar pada pekan ini. Pasalnya, kali ini jadwal Liga Inggris bentrok dengan Perempat Final Piala FA.

Kepastian tidak utuhnya penyelenggaraan laga Liga Inggris ini berdasarkan informasi dari situs premierleague.com

Setidaknya, hanya lima laga yang akan dimainkan. Sementara itu, laga-laga tersisa ditunda sembari menunggu informasi lanjutan.

Lima pertandingan itu dibagi dalam dua hari. Pada Sabtu (16/03/2019), tiga pertandingan digelar yakni West Ham Vs Huddersfield, Burnley Vs Leicester dan Bournemouth Vs Newcastle.

Ketiga pertandingan itu berlangsung mulai pukul 22.00 WIB.

Sehari berselang pada Minggu (17/03/2019), dua laga dimainkan diantaranya Fulham Vs Liverpool pada pukul 21.15 WIB dan Everton Vs Chelsea pada pukul 23.30 WIB.

Sementara itu, lima laga yang ditunda antara lain Brighton Vs Cardiff, Tottenham Vs Crystal Palace, Watford Vs Southampton, Wolves Vs Arsenal dan Manchester United Vs Manchester City.

Liverpool berkesempatan mengkudeta Manchester City dari posisi pucuk klasemen saat melawan Fulham. Selisih satu poin bukan hal sulit mengingat Fulham merupakan klub yang masih berkutat pada zona degradasi.