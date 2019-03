D.O EXO Dikabarkan Bakal Hengkang dari Agensi, SM Entertainment Bantah Keras Rumor yang Beredar

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Baru saja penggemar EXO dibuat heboh dengan kabar salah satu member EXO, Do Kyungsoo atau D.O, dikabarkan tidak akan memperbarui kontraknya dengan SM Entertainment, Rabu (13/3/2019) pagi.

Dilansir Soompi, dilaporkan oleh The Asia Business Daily bahwa D.O. membahas pembaruan kontrak dengan SM Entertainment tetapi memutuskan untuk tidak memperpanjangnya

Salah satu perwakilan industri berkomentar, “Diketahui bahwa semua anggota EXO dengan pengecualian Do Kyung Soo (D.O.) telah setuju untuk memperbarui kontrak mereka. Namun, Do Kyung Soo akhirnya memutuskan untuk tidak melanjutkan [dengan SM] setelah banyak merenungkan kontraknya,"ujar sumber.

Rumor tersebut akhirnya mendapat bantahan keras dari SM Entertainment.

Pihak agensi menanggapi laporan dari D.O. EXO. meninggalkan perusahaan.

Perwakilan agensi berkomentar, “Laporan itu sepenuhnya salah. Kami akan segera merilis pernyataan resmi. "

Perwakilan lain berkomentar, "Ada banyak waktu tersisa sebelum kontrak EXO berakhir."ujar Lee Soo Man