Video Detik-detik Augie Fantinus Bebas Dari Penjara, Netizen Lihatnya Menangis

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Video Detik-detik Augie Fantinus Bebas Dari Penjara, Netizen Lihatnya Menangis.

Artis Augie Fantinus bebas dari Rutan Salemba, Jakarta Pusat, Senin (11/3/2019) malam.

Kebebasan Augie disambut istrinya Adriana Bustomi dan anak semata wayangnya Enzo Alvero Wiyana Fantinus.

Sang anak dan istri menunggu di depan pintu rutan saat Augie dibebaskan.

Kebebasan Augie ini diwarnai derai air mata dan rasa haru bercampur bahagia.

Putranya, Enzo Alvero Wiyana Fantinus langsung berlari ke pelukannya.

Dengan derai air mata, Augie pun menyambut pelukan Enzo dengan erat.

"Nanti kita main ya. Are you happy?" tanya Augie pada putranya.

Sang istri, Adriana Bustomi menyusul kemudian. Ketiganya berpelukan menyelimuti keluarga kecil tersebut.

"You wanna say something?" tanya Augie lagi.

"Ateng pulang, Ateng pulang," ungkap Enzo sambil melompat-lompat kegirangan.

Momen haru kebebasan Augis ini membuat netizen menangis.