VIDEO: The Best Talent of The Year 2018 Timothy Wowiling Asal Manado

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK- Pemenang juara satu The Best Talent of The Year 2018 Recognizet for Outstanding Achievement, Timothy Wowiling (24) yang berasal dari Hotel Ibis Manado mengatakan bahwa dalam penilaiannya, ada beberapa kategori yang menjadi acuan para juri dalam penilaian tersebut, diantaranya test tertulis, test presentasi, rolling point, Rabu (6/3/2019).

"Kalau written test sih ya, kebanyakan tentang pengetahuan dari hotel sendiri, karena saya sudah satu tahun bekerja di hotel jadi sudah banyak tahu, sementara untuk presentasinya itu setiap talent buat sendiri, jadi kita harus kuasai presentasi nya jadi saat ada pertanyaan kita sudah tau dan itu masih tentang hotel," ujar Timothy.

Baca: Perayaan Pesta Pelindung Paroki Katedral Santo Yosef Pontianak: Mempererat Semangat Persaudaraan

Baca: Kalbar 24 Jam - Kebakaran di Sumatera, Pembuat Arak Ditangkap Hingga 2 Pembobol Rumah Walet Dibekuk

Baca: Prank Terapi Raffi Ahmad & Nagita Slavina Bikin Rafathar Menangis,Taruh Sayur di Atas Ranjang!

Lanjutnya, setiap hotel ada program untuk melatih para talent hotel untuk menjadi pemimpin. Sebagai pemenang mewakili regional maka selanjutnya diakhir bulan Maret nanti, ia akan mempresentasikan pengetahuannya bersama dengan pemenang dari regional lain.

Untuk persiapan itu, dijelaskan dia tidak banyak yang mesti dilakukan, hanya persiapan mental yang matang saja. "Ya, paling untuk persiapan mental aja sih, untuk materinya nanti akan dibantu oleh tim," ujarnya.

Timothy juga menyampaikan untuk saat ini sebagai generasi milenial, jiwa dan daya saing yang semakin tinggi baik dibidangnya apapun itu, dia tidak bisa hanya diam dengan arus perkembangan zaman yang sudah semakin canggih dan maju.

"Kalau kita tidak berkembang, kita tidak akan bisa berkompetisi, dan menurut saya menjadi talent di Accor Hotel merupakan salah satu karir yang tepat untuk menjadi seorang pemimpin yang baik," pungkasnya.