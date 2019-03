BTS, EXO, TWICE, BLACKPINK dan SEVENTEEN Resmi Dapat Sertifikasi Platinum dari Gaon Chart

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Gaon Chart telah mengumumkan batch terbaru dari sertifikasi platinum resmi!

Tahun lalu, Asosiasi Industri Konten Musik Korea menerapkan sistem sertifikasi baru untuk penjualan album, unduhan lagu, dan streaming online.

Dimulai dengan musik yang dirilis pada atau setelah 1 Januari 2018, Gaon Chart sekarang mengesahkan album platinum setelah mereka mencapai 250.000 penjualan, sementara lagu menerima sertifikasi platinum di 100 juta aliran atau 2,5 juta unduhan.

Dikutip dari soompi, pada 7 Maret 2019 Gaon Chart resmi mengumumkan bahwa album terbaru EXO "Love Shot" telah menerima sertifikasi double platinum resmi setelah menjual lebih dari 500.000 kopi sejak dirilis Desember 2018 silam.

Baca: Label BTS dan TXT Big Hit Entertainment Resmi Miliki Co-CEO Baru

Baca: Fakta Menarik Debut Perdana TXT yang Paling Dinantikan, Adik BTS Hingga Puncaki iTunes 44 Negara

Penampilan BLACKPINK di ICN Airport untuk segera ke Jakarta, Indonesia, Sabtu (19/01/2019). (Screenshot Instagram@zonablackpink)

Sementara itu, mini album BLACKPINK 2018 "Square Up" dan mini album terbaru SEVENTEEN "You Made My Dawn" keduanya menerima sertifikasi platinum resmi setelah masing-masing menjual lebih dari 250.000 kopi.

Dalam kategori streaming, BTS "Love Love," TWICE "Dance the Night Away," dan Ben "Love, ing" semuanya menerima sertifikasi platinum setelah masing-masing melampaui 100 juta aliran.

Akhirnya, "Only Then" dari Roy Kim dan "Every Day, Every Moment" dari Paul Kim keduanya menerima sertifikasi platinum dalam kategori unduhan setelah masing-masing mencapai 2,5 juta unduhan.

Gaon Chart adalah chart rekor nasional Korea Selatan.

Dikompilasi oleh Korea Music Content Industry Association dan disponsori oleh Kementerian Korea Selatan Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata, dengan tujuan untuk membuat grafik nasional untuk Korea mirip dengan Billboard dan tangga lagu Oricon.