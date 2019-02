Pasangan Kim Tae Hee dan Rain Menantikan Kehadiran Anak Kedua

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Kabar bahagia tengah menyelimuti pasangan artis Kim Tae Hee dan Rain.

Dilansir Soompi, agensi Kim Tae Hee, BS Company mengumumkan, “Kim Tae Hee baru-baru ini mengandung anak keduanya, dan dia diharapkan akan melahirkan September ini. Dia telah menjadi ibu dari dua anak. "

Agensi melanjutkan, “Setelah menyambut putri pertamanya pada Oktober 2017, Kim Tae Hee saat ini sangat gembira dan berterima kasih atas berkat lain dalam bentuk [anak keduanya]. Kondisinya stabil, dan dia fokus merawat kesehatan bayi.

“Kami ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada mereka yang selalu menunjukkan banyak cinta [untuk Kim Tae Hee] dan mengawasinya dengan mata yang baik. Kami akan berterima kasih atas berkat dan selamat Anda atas kedatangan kehidupan baru ini. "tulisnya.

Aktris Kim Tae Hee menikahi suaminya Rain pada Januari 2017, setelah sekitar 5 tahun berpacaran. Selamat untuk pasangan ini.

Enggan Bicarakan Istri

Rain (36) dikenal jarang berbicara tentang kehidupan pribadi, terutama tentang istri dan putrinya. Ketika menjadi bintang tamu di program televisi "Ask Us Anything" yang ditayangkan JTBC pada Sabtu (16/2/2019)

Dilansir dari Kompas.com, Rain dicecar tentang "kepelitannya" berbagi cerita tentang keluarganya.

Kim Tae Hee (ISTIMEWA)

"Saya dengar Anda berlagak sebagai pria lajang di mana-mana dan meminta kru acara kami untuk tidak berbicara tentang Kim Tae Hee (istri Rain)," kata pembawa acara Kang Ho Dong.