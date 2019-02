Drummer grup band Superman is Dead (SID) Jerinx saat ditemui di gala premiere film Mama Mama Jagoan di XXI Epicentrum, Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (15/11/2018)

Usai Bertemu Anang Hermansyah Selesaikan Polemik RUU Permusikan, Jerinx SID Malah Curiga Soal Ini

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, JAKARTA - Jerinx, drummer grup band Superman is Dead, mencurigai bahwa musikus Anang Hermansyah memiliki tujuan lain menemuinya di Sanur, Bali, Senin (18/2/2019).

Ia menduga kedatangan Anang sebenarnya bukan untuk diskusi tentang draf RUU Permusikan, melainkan hanya demi memperbaiki citra.

"This! Jadi sebenarnya tujuan @ananghijau @ashanty_ash ke Bali nemuin saya bukan utk RUU Permusikan," tulis Jerinx di akun Instagram-nya, @jrxsid, seperti dikutip Kompas.com, Selasa (19/2/2019).

"...tapi utk nyelametin mukanya Anang agar gerai Ayam Asix dan villa nya di Bali aman," tambahnya.

Jerinx juga memajang bidik layar komentar salah satu warganet tentang dugaan Anang dan istrinya Ashanty mengajak admin salah satu akun gosip ke pertemuan mereka.

"This is the beginning of your end," tulis Jerinx menghakhiri postingan-nya.

Sampai saat ini, Kompas.com belum mendapatkan tanggapan dari pihak Anang Hermansyah mengenai masalah tersebut.

Sebelumnya, Jerinx mengatakan bahwa pertemuannya dengan Anang pada Senin (18/2/2019) sore belum mencapai titik temu.

"Pertemuan dgn @ananghijau sore tadi tidak ada titik temu. Foto-foto saya & Anang yg disebar @ashanty_ash di socmed nya cuma move tuk selamatkan nama Anang," tulis Jerinx.

Sementara adanya pelukan dan senyuman hangat untuk Anang, menurut Jerinx, sengaja ia lakukan hanya untuk menghargai pelantun "Separuh Jiwaku Pergi" tersebut.

"PS: pelukan/salaman ga berarti sepakat, saya peluk/salamin Anang 100% tuk hargai niatnya jauh-jauh ke Bali cuma buat temui saya," tulis Jerinx lagi. (*)

Artikel ini telah terbit di kompas.com dengan judul Jerinx SID Curiga Anang Hermansyah Punya Maksud Lain Menemuinya di Bali