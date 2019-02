Antusias, Puluhan Pelajar Mempawah Ikuti Pembinaan dan Pelatihan Calon Anggota Polri 2019

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, MEMPAWAH - Dalam rangka mematangkan persiapan putra-putri daerah mengikuti seleksi menjadi anggota Polri.

Bagian Sumda Polres Mempawah telah melaksanakan pembinaan dan latihan bagi siswa-siswi SMK/SMA sederajat di Kabupaten Mempawah, Minggu (10/2/2019).

Kegiatan pembinaan dan pelatihan calon penerimaan anggota Polri Tahun 2019 yang dipimpin langsung oleh Kabag Sumda Polres Mempawah, Kompol Hisbullah ini berlangsung berlangsung di Gor Opu Daeng Manambon.

Baca: Bripka Dedy Laksanakan DDS Dalam Rangka Saber Pungli

Baca: Ucapkan Selamat Pada Ketua Umum HMI Komisariat Tarbiyah, Ahmad: Jadi Pemimpin Yang Ikhlas dan Sabar

Baca: Brigpol Fransiskus Sampaikan Pesan Kamtibmas Melalui Door to Door System

"Kegiatan ini agar calon peserta mengetahui tahapan tahapan yang akan di lakukan dalam mengikuti seleksi calon anggota polri yang akan di laksanakan awal tahun ini," ujar Hisbullah.

Dalam kesempatan ini, Ia menyampaikan beberapa hal mengenai tes apa saja yang dilakukan dalam seleksi anggota Polri.

Kegiatan dilanjutkan dengan pengukuran tinggi masing-masing calon pendaftar oleh panitia, tinggi badan merupakan prasyarat utama untuk mendaftar sebagai anggota Polri.

Selain tinggi badan dan berat badan, kegiatan juga diisi dengan cek kesehatan dan tensi, jasmani.

Kemudian lari 12 menit, salteran, pul up dan restok, push up, set up.

Sedikitnya peserta yang ikut berjumlah 42 peserta terdiri dari 29 peserta laki-laki dan 13 peserta wanita.

Mereka sangat antusias mengikuti rangkaian demi rangkaian kegiatan pembinaan yang dilakukan.

"Alhamdulillah kegiatan dilaksanakan dengan tertib dan lancar," tegasnya.