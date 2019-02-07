LIDA Indosiar 2019

VIDEO: LIVE Streaming LIDA Indosiar Grup 7 Top 64, Siapa Tersenggol? Live Indosiar Jam 19.00 WIB

Saksikan dan dukung duta provinsi kamu, LIDA 2019 Konser Top 64 Grup 7, Kamis (7/2/2019) live di Indosiar mulai pukul 19.00 WIB.

VIDEO: LIVE Streaming LIDA Indosiar Grup 7 Top 64, Siapa yang Tersenggol? Live Indosiar Jam 19.00 WIB

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Liga Dangdut (LIDA) Indonesia 2019 memasuki konser Grup 7 Top 64, Kamis (7/2/2019) malam WIB

Empat penyanyi terbaik yakni Alif, Irma, Riswan dan Serli dipastikan tampil maksimal untuk tidak tersenggol. 

Siapakah duta provinsi yang tersenggol dan siapakah berhasil maju ke babak Top 48!

Saksikan dan dukung duta provinsi kamu di LIDA 2019 Konser Top 64 Grup 7, Kamis (7/2/2019), live di Indosiar mulai pukul 19.00 WIB.

LIDA Konser Grup 7 Top 64

* Alif - Kalimantan Timur (Kaltim)

* Irma - Sumatera Utara (Sumut)

* Riswan - Kalimantan Tengah (Kalteng)

* Serli - Nusa Tenggara Timur (NTT)

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Penulis: Marlen Sitinjak
Editor: Marlen Sitinjak
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