LIDA Indosiar 2019
VIDEO: LIVE Streaming LIDA Indosiar Grup 7 Top 64, Siapa Tersenggol? Live Indosiar Jam 19.00 WIB
Saksikan dan dukung duta provinsi kamu, LIDA 2019 Konser Top 64 Grup 7, Kamis (7/2/2019) live di Indosiar mulai pukul 19.00 WIB.
VIDEO: LIVE Streaming LIDA Indosiar Grup 7 Top 64, Siapa yang Tersenggol? Live Indosiar Jam 19.00 WIB
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Liga Dangdut (LIDA) Indonesia 2019 memasuki konser Grup 7 Top 64, Kamis (7/2/2019) malam WIB.
Empat penyanyi terbaik yakni Alif, Irma, Riswan dan Serli dipastikan tampil maksimal untuk tidak tersenggol.
Siapakah duta provinsi yang tersenggol dan siapakah berhasil maju ke babak Top 48!
Saksikan dan dukung duta provinsi kamu di LIDA 2019 Konser Top 64 Grup 7, Kamis (7/2/2019), live di Indosiar mulai pukul 19.00 WIB.
LIDA Konser Grup 7 Top 64
* Alif - Kalimantan Timur (Kaltim)
* Irma - Sumatera Utara (Sumut)
* Riswan - Kalimantan Tengah (Kalteng)
* Serli - Nusa Tenggara Timur (NTT)
Tags
LIDA Indosiar 2019
Live LIDA Indosiar
LIDA Indosiar
LIDA
LIVE STREAMING LIDA 2019
Live Indosiar di Vidio
LIVE Indosiar
LIVE STREAMING Indosiar LIDA 2019
Live Streaming LIDA Indosiar
Berita Terkait :#LIDA Indosiar 2019
-
LIVE STREAM LIDA Indosiar Fase Top 64 Group 6! Siapa Jagoan Kamu? Ada Tamu Hotman Paris Loh
-
VIDEO: Live Streaming LIDA Indosiar, Siapakah yang Maju ke Babak Top 48? Live Indosiar Jam 19.00 WIB
-
Link LIVE STREAM LIDA Indosiar Fase Top 64 Group 6! Disiarkan (LIVE) Indosiar Mulai Jam 7 Malam Ini
-
LIDA 2019 - Rama Duta Sulawesi Utara Grup 5 Tersenggol di Panggung Liga Dangdut Indonesia
-
LIVE STREAMING Indosiar LIDA 2019 Grup 5 Liga Dangdut Indonesia, Sedang Berlangsung!
Penulis: Marlen Sitinjak
Editor: Marlen Sitinjak
Sumber: Tribun Pontianak