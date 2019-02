Tukang Parkir Embat Handphone Mawardah, Begini Modusnya

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Seorang remaja perempuan bernama Mawardah (19) melaporkan ke Polsek Pontianak Timur bahwa dirinya kehilangan satu unit handphone yang sempat tertinggal di dashboard motornya, di Jl Panglima Aim II depan Toko Pakaian, Sabtu (2/2/2019) sekira pukul 12.15 WIB.

Mawardah mengatakan saat itu dia sedang berbelanja di sebuah toko pakaian, asik berbelanja ia sampai lupa HP miliknya tertinggal di dashboard motor yang terparkir didepan toko.

Saat teringat HP nya tertinggal ia langsung bergegas keluar toko dan hendak mengambil Hp nya, namun hampa ia temui, begitu mengecek dashboard sebelah kanan motornya, HP miliknya sudah raib.

Sempat ia bertanya ke orang-orang sekitar perkara keberadaan HP miliknya, namun tak ada satupun yang mengetahui, saat itulah dia mulai sadar Hp miliknya telah dicuri.

Terkait dengan pencurian itu, Unit Reskrim Polsek Pontianak Timur meringkus seorang pria berinisial SR (39) alias Along karena diduga melakukan tindak pidana pencurian di Jl Panglima Aim II, depan toko pakaian, pada Sabtu (2/2/2019) kemarin.

Saat dikonfirmasi, Kapolsek Pontianak Timur Kompol Suhar, membenarkan penangkapan tersebut.

"Kejadian berawal dari seorang remaja perempuan bernama Mawardah (19) melaporkan ke Polsek Pontianak Timur bahwa dirinya kehilangan satu unit handphone yang sempat tertinggal di dashboard motornya," tutur Kompol Suhar, Kamis (7/2/2019) pagi.

Sesaat setelah mendapat laporan dari korban, Unit Reskrim Polsek Pontianak Timur langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi TKP.

Sesampainya di TKP, penyelidikan dimulai dengan mengecek rekaman kamera pengintai CCTV milik toko pakaian tersebut.

Dari rekaman ulang CCTV, petugas melihat pelaku pencurian itu tenyata tukang parkir di toko pakaian itu sendiri yakni Along.

Saat melihat aksi Along yang nekat menggondol Hp di dashboard motor korban petugas langsung meringkus dan mengamankan Along ke Mapolsek Pontianak Timur.

Saat di interogasi, Along tak dapat berkilah, ia mengakui telah mencuri Hp milik korban dan saat ini ia masih diamankan di Mapolsek Pontianak Timur beserta barang bukti untuk proses lebih lanjut.