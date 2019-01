Danlantamal XII Pontianak Terima Kunjungan FKPPI Kalbar, Bahas Masalah Ini

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Komandan Lantamal XII Pontianak Laksma TNI Greg. Agung W.D., M.Tr (Han) menerima kunjungan pengurus daerah (Pengda) XV Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan dan Putra-Putri Tni-Polri (FKPPI) Kalbar, Jumat (25/1/2019)



Rombongan pengurus FKPPI Kalbar yang dipimpin oleh Sekretarisnya Doni Prasetya bbersama beberapa pengurus FKPPI yang diterima langsung oleh Danlantamal XII Pontianak dalam rangka bersilaturahmi.

Tak hanya sekedar bersilaturahmi dan menyampaikan kegiatan yang telah dilaksanakan dan yang akan dilaksanakan oleh FKPPI.



Tampak terjadi perbincangan hangat antara Pengurus Pengda FKPPI Kalbar dengan Pejabat utama Lantamal XII Pontianak.

Sekretaris Pengda FKPPI Kalbar Doni Prasetya mengucapkan terima kasih atas kesediaan Komandan Lantamal XII Pontianak berkenan menerima kunjungan Pengurus FKPPI di tengah-tengah kesibukannya yang demikian padat, selanjutnya mengenalkan masing masing pengurus FKPPI PD XV Kalbar yang ikut hadir dalam rombongan tersebut, semoga pertemuan ini menjadikan awal dari hubungan yang erat untuk langkah kedepan



Selanjutnya Komandan Lantamal XII Pontianak Laksda TNI Greg Agung mengucapkan selamat datang dan merespon segala kegiatan yang akan diselenggarakan oleh FKPPI apalagi kegiatan tersebut sangat positif, Lantamal XII Pontianak akan terus mendorong hal-hal baik yang dilakukan oleh putra/putri Prajurit dan Purnawirawan agar dapat berprestasi mengharumkan nama Daerah, Propinsi maupun secara Nasional.



Dalam pertemuan penuh keakraban tersebut, Danlantamal XII Pontianak juga mengajak para pengurus FKPPI PD XV Kalbar untuk sama-sama menjaga Kalbar agar selalu dalam keadaan aman apalagi tahun ini adalah tahun pemilu jauhkan aksi kekerasan, penyalahginaan narkoba serta tindakan ektrimitas apalagi terorisme.

Untuk itu FKPPI harus menjadi contoh dan tauladan bagi generasi muda yang menjunjung tinggi nilai-nilai dasar para pendahulu bangsa, seperti, kejujuran, tulus dan ikhlas, selalu berbuat yang terbaik, pantang menyerah serta cinta tanah air.

Selanjutnya Danlantamal XII Pontianak menjelaskan struktur organisasi Mako Lantamal XII Pontianak serta memperkenalkan para perwira stafnya, selain itu disampaikan juga wilayah kerja Lantamal XII Pontianak.



Turut hadir pada acara tersebut wadan dan para asisten Lantamal XII Pontianak. Acara kunjungan dapat berjalan dengan lancar penuh dengan suasana kekeluargaan dan diakhiri dengan foto bersama.(hdi)

