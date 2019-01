Bupati Kapuas Hulu Buka Lomba Sampan Bidar di Bunut Hilir

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KAPUAS HULU - Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Abang Muhammad Nasir (AM.Nasir) didampingi istrinya Erlinawati Nasir membuka langsung kegiatan lomba sampan bidar, dalam rangka hari jadi Kecamatan Bunut Hilir ke 204 tahun, di Kecamatan Bunut Hilir, Selasa (22/1/2019).

Katasambutan Bupati Kapuas Hulu, dalam kegiatan lomba harus mengutamakan keselamatan para pendayung, kedepan nanti diharapkan panitia menyiapkan baju renang buat berjaga-jaga terjadi kecelakaan di air pada saat lomba.

"Tidak hanya itu juga perlombaan sampan harus dilestarikan supaya budaya melayu selalu terjaga dan lestari," ujar AM Nasir.

Baca: Rumah Warga di Komplek BTN Mata Bola Sintang Terbakar, Tonton Videonya

Baca: KRONOLOGI Calon Penumpang WingsAir Ngamuk Bawa Senjata Tajam, Wisuda di Bandung Terancam Berantakan

Nasir berharap, dalam perlombaan sampan bias melahirkan Atlit-atlit baru yang bisa mewakili Kapuas Hulu, terutama perwakilan atlit dari Kecamatan Bunut Hilir. "Kita sangat bangga bahwa atlit Kapuas Hulu bisa mewakili Indonesia ke Berunai Darusslam dalam perlombaan sampan," ungkapnya.

Sedangkan jumlah peserta lomba sampan bidar sebanyak 74 sampan, dan pelaksanaan lomba Sampan Bidar pada tanggal 24-28 Januari 2019, untuk Juara I Rp 15.000.000 Plus Teropi, Juara II Rp 10.000.000 Plus Teropi, Juara III Rp 6.000.000 Plus teropi dan Juara IV Rp 3.000.000.



--