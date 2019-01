Penyuka Ice Cream, Kamu Wajib Coba Pancake Ice Cream di Monokrom Grill & Bar

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Pengen makan pancake Ice cream di Pontianak, yuk ke Monokrom Grill & Bar Mahkota Hotel Pontianak aja Guys.

Akan segera hadir, Grill all you can eat + free steamboat.

Hanya dengan Rp 89 ribu kamu udah bisa menikmati berbagai menu bakar-bakar seperti sosis, jagung dan ikan.

Biar kenyang, ada nasi goreng dan berbagai menu lauk dan sayur.

Kalau masih kurang, ada cemil-cemil pizza, cake dan puding.

Free steamboat ingat!

Dan terakhir, sebagai menu penutupnya kamu harus nyobain pancake ice creamnya lho ya.

Pancake hangat, manis, dibubuhi ice cream rasa coklat, vanilla dan strawberry bertabur keju dan sauce coklat, kebayang enaknya kayak apa?

Nih, simak video berikut biar kamu kebayang nikmatnya bakal kayak apa.