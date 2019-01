Pasar Hongkong Hadir di Hotel Mercure Pontianak, Catat Hari dan Waktunya

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Pasar Hongkong dengan berbagai olahan makanan terbaik kini hadir di Hotel Mercure Pontianak dijalan Jendral Ahmad Yani, Kota Pontianak, Kalimantan Barat.

Berbagai varian menu makanan yang khas, akan disediakan bagi kamu yang ingin menyantap dan menikmati suasana Pasar Hongkong di Hotel Mercure Pontianak.

Tema Pasar Hongkong merupakan varian terbaru di tahun 2019 dan tentunya pengunjung bisa menikmati Stall dan Buffer Dinner di setiap hari Jumat saja, lho.

"Pasar Hongkong khusus kita adakan di hari Jumat saja, mulai pukul 06.00 sampai pukul 10.00 Wib," ujar Sous Chef, Sumangun Wijaya, Jumat (18/1/2019).

Pasar Hongkong yang menyediakan berbagai varian menu diantaranya, Dimsum, Kwetiaw Sapi, Nasi Hainan, Lo Mie Roested, Grill Mongolian, Buffet from Chinese Wok, Dessert, Chilled Juice and Punch.

Sumangun mengatakan, untuk bisa menikmati makanan "All You Can Eat" pengunjung hanya perlu membayar dengan harga IDR 99.000, nett/pax.