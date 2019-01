Akan Rombak Kepala Dinas, Wabup Effendi: Sudah Ada yang Lobi-Lobi

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Adelbertus Cahyono

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KAYONG UTARA - Wakil Bupati Kayong Utara, Effendi Ahmad memastikan akan segera melakukan perombakan birokrasi di level kepala dinas.

Effendi menyatakan akan sangat berhati-hati dan tidak akan sembarangan dalam memilih pejabat yang layak.

Ia menyebut akan mengutamakan asas 'the right man on the right place'.

Sampai sejauh ini, kata Effendi, memang sudah ada pejabat yang melakukan lobi-lobi kepada dirinya.

Effendi tidak menjelaskan lebih jauh lobi-lobi seperti apa yang dimaksud.

Ia juga tidak membeberkan identitas pejabat tersebut.

Akan tetapi, ia memastikan tak akan menghiraukan hal itu.

"Kita juga kan ada Tim Baperjakat (Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan) untuk memberikan penilaian-penilaian terhadap kinerja," kata Effendi kepada Tribun, Jumat (4/1/2019).

Effendi mengutarakan, perombakan ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kinerja dan membenahi birokrasi di lingkungan Pemkab Kayong Utara.

Menurutnya, perombakan kepala dinas pun sebenarnya hal yang sudah biasa terjadi.

Ia berharap, kinerja para Aparatur Sipil Negara (ASN) kedepan semakin membaik setelah perombakan.

"Disamping itu untuk memberikan penyegaran lah. Barangkali orang biasanya terlalu jenuh di tempat ini, kemudian kalau rolling kan ada semangat baru," imbuhnya.