Terharu, Jennie BLACKPINK Teteskan Air Mata Melihat Dukungan Semua Orang Untuknya

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Jennie BLACKPINK saat ini disibukkan dengan aktivitas Solo.

Aktivitas Solo berarti Jennie melakukan aktivitas dan promosi lagu tanpa anggota BLACKPINK yang lain.

Meski sendirian namun tak membuat anggota BLACKPINK lainnya membiarkan Jennie sendirian.

Melansir Soompi, pada siaran 13 Desember SBS I Will Win You Over With My Channel, BLACKPINK muncul sebagai tamu di akhir acara dalam preview singkat tentang apa yang akan datang minggu depan.

Ketika ditanya konten apa yang mereka rekam, BLACKPINK Jisoo berkata, “Kami melakukan semuanya tanpa bantuan kru produksi dan menggunakan self-cams. Itu jauh lebih sulit dari yang kami duga, ”jelasnya.

BLACKPINK mendapatkan rekaman dari diri mereka sendiri di dalam mobil yang terang jam 4 pagi dalam perjalanan untuk mendukung Jennie untuk pertunjukan Solo pertamanya di Inkigayo.

Satu diantara anggota BLACKPINK, Jisoo menceritakan apa yang dilakukannya.

“Jennie mulai bersiap-siap pada jam 2 pagi, dan kami berangkat jam 4 pagi untuk mendukungnya,” kata Jisoo.