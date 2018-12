Jin Sempat Sebut Kemungkinan Bubar, Army Ungkapkan Terima Kasih Atas Kerja Keras BTS

Laporan Wartawan Tribunpontianak.co.id, Listya Sekatr Siwi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Pemikiran pembubaran BTS benar-benar mimpi buruk bagi semua ARMY.

Namun BTS baru-baru ini mengungkapkan bahwa pembubaran itu sebenarnya sedang dipertimbangkan selama awal 2018 ketika mereka menyebutkan kelelahan mental sebagai salah satu alasan

Dan ingatlah bahwa tahun 2018 adalah tahun yang penuh dengan pencapaian sukses bagi BTS termasuk memenangkan Person of the Year majalah TIME dan membuatnya masuk ke daftar 50 Bloomberg.

BTS baru-baru ini juga memenangkan daesang 2018 MAMA untuk Album of the Year, dan Artist of the Year.

Baca: Total Pendapatan BTS Hingga September 2018, Ternyata Masing-masing Terima Jumlah Berbeda

Baca: Jin Ungkap BTS Hampir Bubar, Dukungan ARMY Jadi Kekuatan Lewati Masa Sulit

Baca: Janet Jackson Foto Bareng BTS, Netizen Mendadak Kepincut Pria Berambut Merah

Melansir dari Kpopmap, selama pidato kemenangan mereka berbicara tentang bagaimana cinta dan rasa hormat satu sama lain serta ARMY yang memotivasi mereka untuk terus bekerja keras.

BTS sebenarnya cukup dekat untuk membuat keputusan akhir untuk bubar demi kebaikan, yang membuat penggemar lega setelah mendengar tentang hal itu.

Ini kata penggemar soal hal ini.

Kata penggemar soal pembubaran BTS (Twitter/kpopmap)

Baca: Peringkat Reputasi Brand Anggota Boy Grup Bulan Desember, BTS dan Wanna One Mendominasi

Baca: Selamat! Ini Daftar Lengkap Pemenang MAMA 2018 in Hong Kong, Dari Afgan Hingga BTS

Baca: Sedang Berlangsung Live Streaming 2018 Mnet Asian Music Awards di Hong Kong! Ada BTS & Song Joong Ki