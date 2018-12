Yuk, Nikmati Mongolian Dinner Malam Tahun Baru di Orchardz Hotel Ahmad Yani

Laporan Wartawati Tribun Pontianak, Maskartini

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Berbeda dengan Orchardz Hotel Gajahmada, Orchardz Hotel Ahmad Yani, Pontianak juga menghadirkan perayaan Tahun Baru 2019 yang tidak kalah spesial.

Salah satu hidangan yang spesial di Malam Tahun Baru 2019 adalah Mongolian Dinner.

Untuk yang belum tahu, Mongolian Dinner semacam hidangan stir fry yang berkembang di restoran-restoran Taiwan sejak 1950-an.

Daging, seafood dan sayur-mayur dimasak secara bersamaan di wajan yang sangat lebar. Disebut BBQ karena nantinya akan disajikan dengan saus BBQ.

Serunya juga, kita bisa memilih sendiri bahan-bahan yang mau dimasak dan menyaksikan proses dibuatnya Mongolian BBQ ini.

Sambil menikmati Mongolian BBQ, pengunjung akan disajikan pertunjukkan live music. Untuk kamu yang tertarik nyobain Mongolian BBQ di Malam Tahun Baru bisa langsung reservasi ke Orchardz Hotel Ahmad Yani, Pontianak.

Pengunjung hanya perlu membayar seharga Rp125.000,- per orang. Harganya all you can eat sehingga bisa makan sepuasnya.

Untuk harga kamarnya mulai dari Rp570.000 per kamar malam, sudah termasuk Mongolian Dinner. Menginapnya asyik, makanannya lezat.

Untuk keterangan lebih lanjut silakan menghubungi Orchardz Hotel Ahmad Yani Pontianak atau reservasi melalui Vina 081310107699, Dewi 081157032 02, Emi 0852 4522 1948 atau di (0561) 576888.