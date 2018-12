Hotel Kapuas Pontianak Hadirkan The Mask Night Party di Malam Pergantian Tahun

Laporan Wartawati Tribun Pontianak, Maskartini

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Jelang pergantian Tahun Baru 2019, hampir semua hotel di Kota Pontianak menawarkan paket istimewa.

Satu di antaranya hotel yang sudah mempersiapkan perayaan Tahun Baru adalah Kapuas Palace.

Merayakan pergantian Tahun Baru 2019, Hotel Kapuas Pontianak menghadirkan The Mask Night Party.

Baca: Yakin Pelaku Pembuang Ribuan e-KTP Oknum Orang Dalam, Mendagri: Sedang Diselidiki

Untuk menikmati pergantian tahun di Swimming Pool Kapuas, Hotel Kapuas Pontianak, Jalan Budi Karya, pada 31 Desember 2018 mulai pukul 19.00 WIB pengunjung cukup membayar tiket masuk Rp170 ribu per pax. Pengunjung akan ditemani live music, DJ performance, dance, doorprize, all you can it, dinner barbeque dan menikmati firework pada puncak pergantian tahun.

General Manager Hotel Kapuas Pontianak, Nelson Sitorus mengaku Hotel Kapuas Pontianak juga menawarkan paket room plus dinner.

Baca: Perkenalan Lewat Facebook Berujung Maut, Berikut Fakta-faktanya

"Untuk paket kamar kami juga menawarkan harga istimewa Rp650 ribu nett. Selain mendapatkan kamar, pengunjung free dinner menikmati celebration 2019," ujar Nelson, Senin (10/12/2018).

Director of Sales dan Marketing Hotel Kapuas Pontianak, Anticha Tumbol menambahkan perayaan tahun ini dijamin seru dengan konsep yang berbeda.

"Mengingat tahun ini sedikit berbeda dan sesuai dengan temanya The Night Mask Party, pengunjung akan mendapatkan topeng dan novelties gratis saat registrasi nanti," ujar Anticha.