Para Staf Idol K-Pop yang Layak Dapat Penghargaan, Karena Ketampanan Hingga Dedikasi Tinggi

Laporan Wartawan Tribunpontianak.co.id, Listya Sekar Siwi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Di balik setiap bintang K-Pop ada tim yang terdiri dari anggota staf yang berdedikasi yang memperhatikan keamanan serta kebutuhan sehari-hari grup mereka.

Para staf K-Pop ini berdedikasi dan kayaknya layak mendapatkan penghargaan seperti halnya para idola mereka!

Berikut para staf idol K-Pop yang layak mendapatkan penghargaan dilansir dari Koreaboo.

1. noona staf SEVENTEEN - Pemenang Penghargaan "I Do It For The Fans"

Carat telah memberikan stempel persetujuan mereka kepada staf noona untuk menghadapi SEVENTEEN dan fans mereka.

Dia mendapatkan poin penggemar yang luar biasa untuk membantu Wonwoo mempertahankan mawarnya dengan cara yang "benar".

2. Stylist BTS - Pemenang Penghargaan "Saya Tidak Mencekik Maknae"

Jungkook benar-benar tahu bagaimana mengerjai coordi-noona.

Selama episode American Hustle Life , Jungkook membuat kesalahan dengan mengapung di sekitar kolam sambil mengenakan pakaiannya untuk video musik AS “Boy in Luv” di BTS .