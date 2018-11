Jadi Film Dokumenter Musikal Terpopuler, BTS Burn The Stage: The Movie Kalahkan Rekor One Direction

Laporan Wartawan Tribunpontianak.co.id, Listya Sekar Siwi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Boygrup K-Pop BTS jadi sensasi baru di dunia.

Nama grup BTS yang terdiri dari 7 personil ini sudah terkenal di seluruh dunia.

Beberapa waktu lalu film dokumenter musikal BTS yang berjudul Burn The Stage: The Movie ditayangkan di seluruh dunia.

Tak hanya lagu, ternyata film ini juga memecahkan rekor.

Dilansir dari Billboard, Burn The Stage: The Movie, film pertama dari BTS telah memecahkan rekor sinema global, mengklaim mahkota dari sesama boyband megabintang One Direction .

Menurut Trafalgar Releasing, film ini meraih 1,4 juta penerimaan sejak diluncurkan pada hari Kamis, sedangkan One Direction: Where We Are mengklaim 1,2 juta penerimaan kembali pada tahun 2014.

Film dokumenter BTS, Burn the Stage: The Movie (youtube)

Burn The Stage: The Movie telah dilihat di 79 wilayah, dengan jangkauan box office global sekitar $ 14 juta.

Selama akhir pekan mencapai tempat nomor 10 box office di AS, di mana rata-rata $ 5.900 per layar dengan total $ 3,6 juta, menjadikannya produksi musik film bioskop terlaris di negara itu.