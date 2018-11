5 Fakta Kat Ramnani, Calon Istri Christian Bautista yang Sempat Jadi Manager Google

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Kabar bahagia datang dari penyanyi asal Filipina Christian Bautista.

Penyanyi ganteng ini dikenal dengan salah satu lagunya yang berjudul The Way You Look At Me ini rencananya akan segera akhiri masa lajangnya.

Christian Bautista melabuhkan hatinya pada gadis cantik Kat Ramnani.

Ternyata calon istri Christian Bautista ini bukan orang biasa lho.

Siapa sih Kat Kat Ramnani calon istri Christian Bautista ini yang sebenarnya?

Berikut 5 fakta menarik calon istri Christian Bautista:

1. Pendidikan

Nah untuk masalah mendidikan calon istri Christian Bautista ini nggak main-main.

Kat Ramnani merupakan salah satu mahasiswa lulusan perguruan tinggi di California, Amerika.

Ia adalah lulusan Business Marketing & Communications dari Santa Clara University, Silicon Valley, California.

2. Pekerjaan

Calon istri Christian Bautista ini bukan berasal dari dunia hiburan lho.