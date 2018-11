Tuntut Permintaan Maaf BTS Terkait Kasus Kaus Jimin, NGO Ini Dikecam Netizen

Laporan Wartawan Tribunpontianak.co.id, Listya Sekar Siwi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Pada tanggal 11 November, the Jewish human rights organization menerbitkan sebuah artikel tentang kontroversi baju BTS baru-baru ini dan "ejekan" mereka terhadap Holocaust.

Ini diklaim karena anggota BTS mengenakan t-shirt yang mengejek korban bom atom di Jepang.

Dilansir dari Allkpop, BTS juga diduga mengejek Holocaust dengan melambaikan bendera yang mirip dengan bendera dan mengenakan topi dengan logo kematian SS Nazi dalam pemotretan.

A famous Korean boyband, BTS is said to have done a NAZI resembling concert.

A thread: pic.twitter.com/UjwLCPDrfu

— TAro (@TAro91217966) November 9, 2018

Boyband Korea yang terkenal, BTS dikatakan telah melakukan konser yang menyerupai NAZI.

BTS (Twitter)

Artikel itu mengklaim bahwa BTS berhutang permintaan maaf kepada Jepang dan korban bom karena "mencemooh masa lalu."

Banyak penggemar yang marah pada artikel itu, yang ditulis tanpa riset.