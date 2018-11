10 Grup K-Pop yang Butuh Waktu Lama Untuk Menang Di Acara Musik, Capai 6 Tahun!

Laporan Wartawan Tribunpontianak.co.id, Listya Sekar Siwi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Memenangkan acara musik adalah impian besar bagi setiap grup idola, dan beberapa idola favorit harus menunggu untuk waktu yang sangat lama untuk merayakan kemenangan pertama mereka.

Selalu sangat menginspirasi untuk melihat para idola yang bekerja keras mencapai hal-hal hebat, dan meskipun menunggu lama, melihat mereka mengeluarkan sedikit air mata kebahagiaan adalah mimpi yang menjadi nyata bagi para penggemar juga!

Mari kita lihat beberapa kelompok yang harus menunggu paling lama untuk mendapatkan kemenangan pertama mereka dilansir dari Soompi.

U-KISS - 6 tahun 7 bulan

Beberapa penggemar bahkan mengatakan U-KISS adalah Leonardo DiCaprio dari K-pop, karena para member harus menunggu hingga tahun 2015 untuk mendapatkan kemenangan pertama mereka di "The Show."

Mengingat mereka memulai debutnya kembali pada tahun 2008, hal ini benar-benar membutuhkan banyak comeback dan lagu-lagu fantastis untuk sampai di sana, tetapi "Playground" akhirnya memberi para member apa yang pantas mereka dapatkan!

NU'EST - 5 tahun 7 bulan

Sudah hampir enam tahun menunggu, tetapi grup 2012 NU'EST akhirnya meraih kemenangan pertama mereka tahun lalu dengan NU'EST W "Where You At."

Mereka benar-benar terkejut, dan terlihat terharu.