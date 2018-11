Eka Hendri: Pelamar Komisioner KPU Kubu Raya dan Sanggau Tinggi

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Hamdan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Ketua Timsel Calon Anggota KPU Kubu Raya dan Sanggau, Eka Hendri, menilai antusias masyarakat cukup tinggi untuk ikut berpatisipasi dalam seleksi sebagai anggota KPU Kabupaten di Kubu Raya dan Sanggau, hal tersebut dapat dilihat dari jumlah pelamar yang telah menyerahkan berkas pendaftaran ke sekretariat tim seleksi.

"Kami tentu saja senang dengan antusias para pendaftar. Apalagi latar belakang para pendaftar cukup heterogen dari segi jenis kelamin, pendidikan dan profesi," ujar Eka Hendir, Senin (12/11/2018).

Dirinya m berharap yang mendaftar sebagai peserta seleksi merupakan orang-orang yang berkualitas, agar nantinya proses seleksi yang akan dilalui betul-betul proses primus inter pares (the best among the equal) atau yang terbaik di antara yang terbaik.

Saat ini timsel telah menerima 96 berkas pendaftaran, 45 dari Kabupaten Kubu Raya dan 51 dari Kabupaten Sanggau dan akan menyeleksi seluruh berkas para pendaftar.

"Nanti akan di ambil 40 orang tiap kabupaten kota untuk mengikuti tes CAT yang akan dilaksanakan pada 19 November 2018 mendatang," ujarnya.