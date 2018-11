6 Fakta Lagu Baru Girlband Twice, Kalahkan Rekor DDU-DU DDU-DU Milik BLACKPINK

Twice Yes or Yes

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Girlband TWICE asal Korea Selatan baru saja merilis lagu Yes or Yes, single terbaru mereka.

Videoklip lagu Yes or Yes karya TWICE juga baru saja dirilis oleh JYP Entertainment pada Senin (5/11/2018).

Pada videoklip lagu Yes or Yes, TWICE tampil menawan dengan mengenakan outfit yang khas.

Rilisnya single dan videoklip lagu Yes or Yes karya TWICE ini disebut-sebut memecahkan rekor.

Baca: Klasemen Liga Champion usai Inter Vs Barcelona 1-1, Liverpool Kalah & Napoli Vs PSG Berbagi Angka

Baca: Kaya Nutrisi, Ini 12 Superfood yang Layak Ditambahkan ke Menu Makananmu

Baca: Hasil Liga Champion: Liverpool Keok saat Inter Vs Barcelona Imbang, Napoli Vs PSG Berbagi Angka

Lalu apa saja fakta menarik lainnya tentang lagu Yes or Yes karya TWICE?

Simak 6 fakta lagu Yes or Yes dari TWICE berikut ini.

1. Video Yes or Yes Ditonton 20 Juta Kali dalam Waktu 10 Jam

Mengutip Soompi.com, videoklip single TWICE terbaru yang berjudul Yes or Yes, mencetak rekor.

Videoklip Yes or Yes ditonton 20 juta kali dalam waktu 10 jam dan 27 menit setelah dirilis.

Jumlah fantastis ini melewati rekor sebelumnya yang dipegang girlband BLACKPINK untuk lagu DDU-DU DDU-DU.

Baca: Banyak Menang Penghargaan, Ini 10 Film Terbaik Sepanjang Masa, Pernah Nonton?

Baca: Sempat Terkesan Ditutupi, Dul Ungkap Alasan Sang Bunda Menikah Jauh di Jepang

Baca: Lee Jong Suk Dideportasi Dari Indonesia Selepas Gelar Fan Meeting, Agensi Akan Tempuh Jalur Hukum