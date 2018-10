Sat Lantas Polres Sintang Aktifkan SIM Keliling dengan Pelayanan Humanis

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Wahidin

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINTANG- Petugas Satpas SIM melaksanakan pelayanan SIM keliling di Pasar Inpres Sintang, pelayanan jemput bola ini dilakukan untuk memberikan pelayanan prima bagi masyarakat Kabupaten Sintang, Kamis, (25/10/2018) pagi.

Dalam pelaksanaan, petugas Satpas melakukan pelayanan perpanjangan SIM A dan SIM C dengan menggunakan mobil SIM keliling. Kasat Lantas Polres Sintang AKP Anton Satriadi memastikan pelayanan dengan sangat humanis.

"Semua SIM keliling harus menerapkan pelayanan prima dengan motto, terbebas dari pungli dan komplain. Begitu dengan pelayanan di SIM Keliling Satuan Lalu Lintas Polres Sintang," jelas AKP Anton Satriadi.

Kasat Lantas juga mengatakan bahwa kehadiran mobil SIM keliling di titik-titik keramain tertentu ini akan sangat membantu dan mempermudah masyarakat ingin memperpanjang SIM sehingga tidak terjadi keterlambatan.

“Sembari melakukan input data, petugas melakukan proses sidik jari dan pengambilan foto, turut diterapkan pelayanan prima dengan motto 'No Pungli and Zero Complain," pungkas Kasat Lantas Polres Sintang.