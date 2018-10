Lim Tjung Njim Ajak Pelanggan Mitsubishi Hadiri Fuso Gathering

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ridhoino Kristo Sebastianus Melano

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINGKAWANG - PT. Krama Yudha Tiga Berlian Motors selaku agen pemegang merek kendaraan Mitsubishi Fuso bekerjasama dengan PT Gemilang Berlian Indah menggelar acara Fuso Gathering 2018 dengan tema acara Produk Andal, Layanan Profesional di Grand Ballroom, Hotel Swiss-Belinn, Singkawang Grand Mall, Jalan Alianyang, Jumat (19/10/2018).

Kegiatan itu dihadiri Head of Promotion Department PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors Jakarta, Sudaryanto. Head of Area Coordinator of Kalimantan Section PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors Jakarta, Devid Boesrony.

Area Coordinator of Kalimantan Section PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors Jakarta, Prana Kusuma. Branch Manager PT. Gemilang Berlian Indah Kota Singkawang, Lim Tjung Njim.

Branch Manager PT. Gemilang Berlian Indah Sintang, Bonifacius. Branch Manager PT. Gemilang Berlian Indah Ketapang, Eddy Chiong. CS Manager PT. Gemilang Berlian Indah, Ferdinand.

PT Dipo Star Finance Pontianak, Yohanes Hutagalung, PT Adira Dinamika Multi Finance Singkawang, R Daniel H Siregar dan para undangan.

Branch Manager PT. Gemilang Berlian Indah Kota Singkawang, Lim Tjung Njim mengatakan, selain menawarkan produk dan layanan berkualitas, PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors selaku agen pemegang merek kendaraan Mitsubishi Fuso bekerjasama dengan PT Gemilang Berlian Indah, mengupayakan berbagai macam program untuk membangun kepercayaan konsumen.

"Salah satunya adalah mengajak pelanggan Mitsubishi Fuso untuk menghadiri Fuso Gathering yang rutin dilaksanakan setiap tahun," katanya.

Pihaknya ingin lebih dekat dengan konsumen, mendengarkan dan memastikan konsumen mengerti, bahwa pihaknya akan selalu siap melayani kebutuhan konsumen akan kendaraan niaga.

Selama 47 tahun, Mitsubishi Fuso telah berkontribusi dan membangun perekonomian Indonesia.