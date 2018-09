Lucunya Arsya Hermansyah Nyanyikan Lagu Never Enough, Ashanty Tertawa, Netizen Gemas

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, JAKARTA - Putra pasangan artis Anang Hermansyah dan Ashanty, Arsya Hermansyah, memang kerap tampil menggemaskan.

Adik dari Arsy Hermansyah ini, tertangkap kamara sedang bernyanyi dalam bahasa Inggris.

Duduk di pangkuan pengasuhnya di dalam mobil, Asrya bernyanyi lagi Never Enough, yang dipopulerkan Loren Allred dalam film The Greatest Showman yang rilis Tahun 2017.

Dengan pengucapan yang masih belum pas benar, Arsya terus mencoba menyanyian lagu Never Enough.

Ulahnya, apalagi dengan ekspresi wajahnya yang lucu tak pelak membuat sang ibu, Ashanty tertawa ngakak.

“Achabii @arsya.hermansyah,” tulis Ashanty di Instagram miliknya, @ashanty_ash, Minggu (30/9/2018).

Video ini pun dikomentari netizen. Mereka umumnya, mengaku gemas dengan ulah Arsya.

@bendelina_george: Pung lucu lai syg, anaknya pintar sekali.

@erni.g20: Ampuunn... Gayanya genit. Pintar2 x anak2 skrg.

@ndah.adzzh: Lucu banget sih caby