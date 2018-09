Interaksi Manis 7 K-Pop Idol dengan Saudara Non Selebnya, Bikin Hati Penggemar Hangat

1. BI iKON dan Hanbyul

Pemimpin iKON, BI, terkenal karena cintanya pada adik perempuannya, Hanbyul.

Keduanya muncul di 'The Game with No Name,' di mana mereka menyelesaikan tantangan bersama dan bahkan melakukan dance TWICE "Heartshaker."

Hal ini membuat hati para penggemar meleleh!

2. Jeon So Mi dan Evelyn

Jeon So Mi dan adik perempuannya, Evelyn, tampaknya memiliki semua gen yang bagus!

Jeon So Mi mengupload foto adik perempuannya dengan judul, "Aku tahu kau adalah adik perempuanku tapi ... Kau ... Kau sangat cantik ... Wow ... Aku tidak percaya kau datang rumah dan memakai beberapa warna lipstik saya ... Kamu sangat cantik ... Jadi saya harus mengambil foto ... ㅜㅜ Apa yang akan kamu lakukan ketika kamu tumbuh dewasa ... ㅜㅜ " - betapa manisnya!

3. Eric Nam dan Brian Nam / Eddie Nam

Eric Nam dan dua adik laki-lakinya, Brian dan Eddie Nam, mungkin adalah trio terbaik dalam industri K-Pop!

Eddie Nam saat ini bekerja sebagai manajer Eric dan Brian sering mendukung Eric di konsernya!

Selain itu, saudara-saudara Nam sering kali berlibur bersama, mengunggah kenangan mereka yang menyenangkan ke Instagram.

4. Chanyeol dan Yoora Park EXO

Chanyeol EXO dan kakak perempuannya, Yoora Park, terkenal dengan penampilan mereka yang sangat mirip.

Bahkan, Chanyeol pernah mengomentari selca kakak perempuannya, mengatakan, "Pikir itu aku."

Interaksi singkat, tetapi manis dengan adiknya melalui Instagram membuat penggemar tertawa.

5. Henry dan Whitney Lau

Henry adalah kakak laki-laki yang sempurna bagi saudara perempuannya, Whitney Lau.

Ketika dia muncul di 'Thinking About Oppa,' dia tidak bisa berhenti menceritakan tentang adiknya yang berbakat - betapa menggemaskan!

Di 'I Live Alone,' dia bahkan mengajak adiknya berbelanja!

6. WINNER Song Min Ho dan Dana Song

Lagu WINNER Song Min Ho sangat menyayangi dan melindungi adik perempuannya, Dana.

Di 'Winner TV,' dia dengan protektif memperingatkan Jinwoo agar menjauh darinya ketika dia bercanda mengatakan bahwa dia merindukannya.

Fans berharap mereka memiliki kakak seperti dia!

7. BTS 'J-Hope dan Dawon Jung

BTS J-Hope selalu membutuhkan waktu untuk bertemu dengan saudara perempuannya, meskipun jadwal sibuknya.

Mereka sering memposting foto Instagram satu sama lain ketika mereka menghabiskan waktu di kafe-kafe lucu!

J-Hope juga terlihat mengenakan pakaian dari fashion line saudaranya sebagai saudara yang mendukung.

