Member TFC Premium Gratis Cream Chicken Mushroom Soup di Coco Beans Per 1 Oktober

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID / MASKARTINI

Coco Beans Cafe and Resto Anthony Shu, Rabu (26/9/2018). Coco Beans Cafe and Resto, Jalan H Rais A Rahman Nomor 1-2, Sungai Jawi Pontianak memberikan gratis cream chicken mushroom soup 6 kali setahun per 1 Oktober mendatang.